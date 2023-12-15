Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçtiğimiz haftalarda güzel haber gelmişti. Şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

KIZLARI OLACAK

Oyuncu çift, son olarak Instagram sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Pembe balonlarla ve köpekleriyle birlikte poz veren ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, peş peşe paylaştığı karelere şu mesajı yazdı:

Kız bebemiz geliyor! Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım, kabul olacağını biliyordum çünkü. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun.

Berk Oktay da aynı kareleri kendi sayfasından "Eşim, kızım ve oğlum... Benim güzel ailem" mesajıyla yayınladı. Oktay ile Atiksoy'a, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden iyi dilek yorumları yağdı.