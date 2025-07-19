Yıldız Çağrı Atiksoy, çıktıkları tatilde Mira Milena'yı paylaştı

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün de önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.

Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür” ifadelerini kullanmıştı.

TATİLDE KIZINI PAYLAŞTI

39 yaşındaki oyuncu, gittikleri tatilden yeni kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

Çiçeği burnunda anne, sevimli kızı Mira Milena'nın son halini Instgram hesabından takipçileriyle paylaştı.