Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar

10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. Oktay ve Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' demişti. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftlerinden olan Oktay ve Atiksoy çiftinden güzel bir haber geldi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre genç çift ilk bebeklerini bekliyor. Güzel oyuncu Atiksoy, 3 aylık hamile.

Atiksoy, Uzun süredir “Kuruluş Osman” dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veriyor. Başarılı oyuncunun senaryoda karakteri devam ettiği için sağlığı el verdiği sürece projeye devam edeceği konuşuluyor.