Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni imaj!
Başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğüne katıldı. Yeni imajı ve elbisesiyle çok beğenilen Atiksoy takipçilerinden tam not aldı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Savaşçı, Şampiyon ve Kuruluş Osman gibi başarılı yapımlarda rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğünündeki imajıyla çok beğenildi.
PERİ KIZINA BENZETTİLER
Instagram hesabından düğün elbisesiyle düğün fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncuya takipçilerinden yüzlerce mesaj geldi. Sevenleri Atiksoy'u adeta peri kızına benzettiler.
Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Saç rengin çok yakışmış', 'Ne kadar da naif', 'Güzelliğin halis mi?', 'Tek kelimeyle bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.