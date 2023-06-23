Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni imaj!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Savaşçı, Şampiyon ve Kuruluş Osman gibi başarılı yapımlarda rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğünündeki imajıyla çok beğenildi.

PERİ KIZINA BENZETTİLER

Instagram hesabından düğün elbisesiyle düğün fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncuya takipçilerinden yüzlerce mesaj geldi. Sevenleri Atiksoy'u adeta peri kızına benzettiler.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Saç rengin çok yakışmış', 'Ne kadar da naif', 'Güzelliğin halis mi?', 'Tek kelimeyle bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.