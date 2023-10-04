Yıldız Tilbe: Aşk hayatım çok şükür bomboş!

Yeni albümünde Yıldız Tilbe ile bir düet yapan Mustafa Ceceli, klip çekimi için ünlü sanatçı ile bir araya geldi.

MUSTAFA CECELİ: SAÇLARIMI SAPSARI YAPASIM VAR

Mustafa Ceceli "Müzik dünyası bu ikiliye hazır olsun. Tilbe ile harika bir uyum yakaladık. Bu parçayı Yıldız ile birlikte söylemiş olmak ve sonunda onunla buluşmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Kıyafet seçimim eşim Selin'e ait. Selin ne verirse onu giyiyorum. Saçlarımı İcardi'den dolayı sapsarı yapasım da var ama Selin beni kapıdan içeri almaz, kapıdan içeri alsa saçlarımı tekrar boyar, hoşuna gitmiyor onun" dedi.

YILDIZ TİLBE: SEZEN'İN DE GÖNLÜ BÜYÜK

Yıldız Tilbe ise şarkıyla ilgili, "Bu şarkıyı Sezen'i ziyarete gittiğimde dinlemiştim. Birkaç eksiği vardı. Onları tamamladım. Sezen'in de gönlü büyük, beni şarkısına ortak etti. Her şey vakti gelince oluyor. Mustafa Ceceli ile güzel şeyler yapacağız" dedi.

"AŞK MEŞK İŞLERİ BENİM İÇİN GEÇMİŞ OLSUN"

Tilbe muhabirlerin, "Dizine Dursun' şarkısının klip çekimindeki seksi pozları ile ilgili gelen yorumlarına "Bana seksi demeyin, hakaret gibi geliyor, bir tek kelimeye sığdırılmış gibi oluyor, oysaki güzellik her şeyi kapsayan bir şey. Ben çok güzelim. Aşk hayatım Allah'a şükür bomboş. Benim çalınacak kalbim yok artık. Alınacak kalbim de yok. Aşk meşk işleri benim için geçmiş olsun. Sadece şarkı sözlerinde göreceksiniz" açıklamasında bulundu.