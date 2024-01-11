Yıldız Tilbe: Beni kimse senaryolaştırılamaz!

Son zamanlarda sinemada Bergen, Müslüm Gürses, Dilberay gibi birçok ünlü ismin hayatı senaryolaştırıldı. Büyük beğeni toplayan filmler Yıldız Tilbe'ye de soruldu. Ünlü sanatçı, "Son dönemde sanatçıların hayatları film oluyor. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"HİÇBİR ÜNLÜNÜN FİLMİNİ BEĞENMİYORUM VE YETERLİ BULMUYORUM"

Tilbe, "Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştırılamaz. Çünkü beni tanımıyorlar. Türkiye'de rahmetli olduktan sonra hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Bir saate 45-50 senelik ömür sığdırılamaz. Onun için kişilerin fikri alınması lazım. Benim de fikrim yok" yanıtını verdi.

"EN ÇOK TAZE FASULYE YERKEN MUTLUYUM"

Ünlü sanatçı, "En çok neden mutlu olursunuz?" sorusuna, "Kuru fasulye yerken mutluyum, taze fasulye yerken daha mutluyum" yanıtını verdi. Anneanne olan Tilbe, "Torununuza vakit ayırabiliyor musunuz?" sorusuna, "Mümkün olduğu kadar, fırsat bulduğum kadar. Kendime de vakit ayırıyorum" cevabını verdi.