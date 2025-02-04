Yıldız Tilbe: Bir daha saçıma boya sürmem, kimyasal yanık oldum
Saçını kendi boyayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu. Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmem. Kimyasal yanık oldum" dedi. Şarkıcı, son halini paylaştı.
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıkladı.
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Şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.
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Takipçilerinin geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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