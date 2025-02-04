Yıldız Tilbe: Bir daha saçıma boya sürmem, kimyasal yanık oldum

Saçını kendi boyayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu. Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmem. Kimyasal yanık oldum" dedi. Şarkıcı, son halini paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yıldız Tilbe: Bir daha saçıma boya sürmem, kimyasal yanık oldum - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıkladı. 

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Yıldız Tilbe: Bir daha saçıma boya sürmem, kimyasal yanık oldum - Resim : 2

Şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi. 

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Yıldız Tilbe: Bir daha saçıma boya sürmem, kimyasal yanık oldum - Resim : 3

Takipçilerinin geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

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Yıldız Tilbe: Bir daha saçıma boya sürmem, kimyasal yanık oldum - Resim : 4