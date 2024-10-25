Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarıyla gündem oldu
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam sahne aldığı mekanda hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Yeni saç stiliyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, izleyicilerden büyük alkış aldı.
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Aşk Giderken, Dillere Destan, Ama Evlisin, Vazgeçtim gibi şarkılarla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne alarak hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.
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Uzun süredir saçlarını koyu renkte kullanan Yıldız Tilbe imaj değişikliğine giderek bakır renge boyattı.
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Tilbe yeni imajıyla önceki akşam ilk konserine çıktı. Lacivert payetli elbisesiyle konser veren ünlü şarkıcı, yeni imajıyla çok konuşuldu.
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Yeni imajıyla sosyal medyada gündem olan Tilbe, Muhteşem Yüzyıl dizisinin efsane karakteri Hürrem Sultan'a benzetildi.