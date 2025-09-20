Yıldız Tilbe konserinde hediye aldığı parfümden sonra fenalaştı

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldız Tilbe, önceki gün İstanbul'da verdiği konserde büyük panik yaşadı. Tilbe, kendisine hediye edilen ve daha önce hiç denemediği bir parfümü üzerine sıktı ve ardından sahneye çıktı.

KONSERE KISA BİR ARA VERDİ

Ünlü şarkıcı, kısa süre içinde yoğun kokudan rahatsız oldu ve fenalaştı. Tilbe, konserine küçük bir ara verdi.

"PARFÜM SIKTIM BAYILIYORDUM"

Kokunun etkisinin geçmesini bekleyen Tilbe, sahne kıyafetini değiştirip biraz hava aldı ve kendisine gelince yeniden sahneye çıktı. Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe, "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.