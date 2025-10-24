Yıldız Tilbe: "Öldükten sonra hayatımın film olmasını yasaklıyorum… Yaşarken kimse anlamadı beni…"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bugün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hayatının filme çekilmesi olasılığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, gazetecilerin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna Yıldız Tilbe kesin bir dille karşı çıkarak şu yanıtı verdi:

"Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadı kimse öldükten sonra asla kimse ifade edemez. Buradan da yasaklıyorum."

Tilbe’nin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve hayranlarından binlerce yorum aldı.

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yüzünde meydana gelen rahatsızlıkla da gündeme gelmişti. Tilbe'nin, X hesabından yayınladığı bir fotoğrafta yüzündeki yara izleri dikkat çekmişti.