Yıldız tozları arasında: Harry Styles

Bu senenin hit isimlerinden Harry Styles'ı karşılıyoruz! Şarkılarıyla, tarzıyla, markasıyla gündem olurken sevilen bir yıldız olarak gün yüzüne çıkıyor. Üçüncü stüdyo albümü ile geri sayım yapan yıldızı bu seferde oyunculuk yetenekleri ile göreceğiz.

Harry’s House adını verdiği üçüncü stüdyo albümü için geri sayımı başlatan yeni yıldızımız, bu ayın ikinci yarısında merakla beklenen 13 şarkısını büyük bir gururla duyurmaya hazırlanıyor. Albümün ilk paylaşılan teklisi ‘As It Was’ ile, hit şarkıların tartışmasız sahibi olduğunu yeniden ispatlıyor. Pop müziği farklı türlerden esintilerle zenginleştiren ve mutlaka kendine ait bir renkle sonuca ulaştıran bir isim. Müthiş bir uyumla harmanladığı maskülen ve feminen tarzı ile bir stil ikonuna dönüşen moda markalarının göz bebeği Harry, etkileyici imajıyla tüm dünyada yankı uyandıran bir figür yaratmayı başardı. Müziğinin ve stilinin yanı sıra oyunculuk yeteneklerine de yeniden şahit olacağımız Don’t Worry Darling filmi de bu yılın son aylarında vizyona girecek. Gelecekte -günümüzde farklı olmasa da- şüphesiz bir yıldız olarak anılacak bir ismin zirveye doğru adımlarına eşlik ediyoruz. Yeni pop güneşimiz, ‘Harry’s House’a hoş geldiniz!’ demeni sabırsızlıkla bekliyoruz; zira bir süredir hepimiz kapıdayız…