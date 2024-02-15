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Yıllar önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmişti... Alp Kırşan yenilediği müstakil evini paylaştı
Yıllar önce İstanbul'u terk eden ünlü çift 10 yıl Bodrum, 1 yıl Antalya'da yaşadıktan sonra rotayı İzmir'e çevirdi. Çift, Karşıyaka'ya taşınmadan önce satın aldıkları evi baştan sona restore ettirdi. Kırşan o videoyu sosyal medyadan paylaştı.
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2014 yılında Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan Alp Kırşan, ekranlara ara vermekle kalmadı; uzun süre yaşadığı İstanbul'a da veda etti.
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Kırşan, 2013 yılında her şeyi ardında bırakarak ailesi ile birlikte Bodrum'a yerleşti. 10 yıl Bodrum, bir yıl da Antalya'da yaşayan çift son olarak Alp Kırşan'ın memleketi İzmir'de karar kıldı.
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Çift, Karşıyaka'ya taşınmadan önce satın aldıkları evi baştan sona restore ettirdi. Kırşan evi restore ettikleri videoyu Instagram hesabından paylaştı.
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Alp Kırşan, bahçe içindeki tek katlı müstakil evin her detayıyla birebir ilgilendi.