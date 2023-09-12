Yıllar sonra bir arada: Bu tablo bizim için çok değerli!

2012 yılında anlaşmalı olarak ayrılık kararı alan Hamdi Alkan-Canan Hoşgör çifti yıllar sonra bir akşam yemeğinde buluştu. Yemekten fotoğrafı sosyal medya hesabından kızları Zeynep Alkan paylaştı.

"YILLAR SONRA DÖRDÜMÜZ BİR ARAYA GELDİK"

Zeynep Alkan babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe’yle olan karesini sosyal medya hesabından, "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" notuyla paylaştı.