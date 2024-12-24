Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu

Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala tekrarları izlenen Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, tatil için Londra'ya gitti. 'Sihirli Annem'de annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret ettiler.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu - Resim : 1

2003 yılında yayın hayatına başlayan 'Sihirli Annem' dizisi bir döneme damga vurmuştu. Sihirli Annem'in unutulmaz karakterleri Betüş, Ceren ve Çilek yıllar sonra bir araya geldi.

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Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu - Resim : 2

Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, Sihirli Annem dizisinde annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti. 

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Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu - Resim : 3

İnci Türkay ve dizinin diğer oyuncuları Zeynep Özkaya ile Gizem Güven, yıllar sonra bir araya gelerek mutluluk pozu verdi.

 

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Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu - Resim : 4

Buluşmadan fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Zeynep Özkaya, "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz" notunu düştü.