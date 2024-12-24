Yıllar sonra bir arada! Sihirli Annem'in oyuncuları Londra'da buluştu
Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala tekrarları izlenen Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, tatil için Londra'ya gitti. 'Sihirli Annem'de annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret ettiler.
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2003 yılında yayın hayatına başlayan 'Sihirli Annem' dizisi bir döneme damga vurmuştu. Sihirli Annem'in unutulmaz karakterleri Betüş, Ceren ve Çilek yıllar sonra bir araya geldi.
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Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, Sihirli Annem dizisinde annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti.
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İnci Türkay ve dizinin diğer oyuncuları Zeynep Özkaya ile Gizem Güven, yıllar sonra bir araya gelerek mutluluk pozu verdi.
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Buluşmadan fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Zeynep Özkaya, "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz" notunu düştü.