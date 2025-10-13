Yıllar sonra gelen karar! Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirasının sahibi belli oldu

"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından, hayattayken yaptığı vasiyet ve miras süreci uzun süre gündemde kalmıştı.

Seyfi Dursunoğlu, defalarca dile getirdiği gibi, oturduğu Üsküdar'daki villasını ve banka hesabındaki tüm maddi birikimini eğitim ve sosyal yardımlaşma amaçlı çalışan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

Ancak sanatçının yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali ve mirasta hak sahibi oldukları iddiasıyla dava açtı.

Mahkeme kararı belli oldu

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, mahkeme yeğenlerin açtığı davayı reddetti.

Mahkeme kararıyla birlikte, Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne devredilmesi resmen onaylanmış oldu.

Gazeteci Müge Dağıstanlı da sosyal medya hesabından bu kararı şu sözlerle duyurdu:

"Vasiyeti gerçekleşti! Seyfi Dursunoğlu'nun, Üsküdar'daki villasını ve banka hesabındaki tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı mahkemece resmileşti. Bu miras ile sayısız öğrenci daha burs alabilecek."

Böylece, tahmini değeri 15 milyon TL'yi bulan miras, sanatçının son arzusuna uygun olarak eğitim hayatına destek sağlamak amacıyla ÇYDD'ye geçmiş oldu.

"Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…"

"Huysuz Virjin" karakterinin yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) 15 milyon TL'lik mirasının, mahkeme kararıyla vasiyeti doğrultusunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) devredilmesinin resmileşmesi, sanat camiasında da yankı buldu.

Kariyerine yıllar önce 'Huysuz Virjin Şov'un metin yazarı olarak başlayan ve akıl hocalığını Seyfi Dursunoğlu'nun yaptığı bilinen ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da bu gelişme üzerine ustasını andı.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek şu notu düştü:

"Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…"