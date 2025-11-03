Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül, zorlu günlerden geçiyor. Ünlü sanatçı, hem yoğun iş temposunun hem de annesinin vefatının ardından yaşadığı büyük üzüntünün etkisiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

"DULARINIZI BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oksijen maskesiyle görüntülenen Morgül, sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı:

Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Üç gündür tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum.