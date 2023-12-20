Yoğun bakıma alındığı iddia edilen Yıldız Tilbe'den açıklama
Dün akşam gelen bir haberle yoğun bakıma alındığı iddia edilen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yoğun bakıma alındı iddiasıyla sevenlerini oldukça endişelendiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
"ATEŞLENDİKTEN SONRA HUYUM DEĞİŞTİ"
Ünlü sanatçı, "İyiyim Allah'a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.
"HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"
Kısa bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Yıldız Tilbe, "Buradayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" diye yazdı.