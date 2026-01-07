Yoğun bakıma kaldırılan Haldun Dormen'den sağlık durumu hakkında açıklama
Haldun Dormen'in dün yoğun bakıma kaldırıldığıyla ilgili haberler çıkmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
97 yaşındaki Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak tedavisine yoğun bakım sevisinde devam edildiği öğrenildi.
Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Duayen sanatçı; sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.
"TEDAVİM OLUMLU SEYRETMEKTEDİR"
Dormen, "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.