Türk arabesk Müziği'nin ünlü ismi Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirdiği ve Ankara’da hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Günlerdir yoğun bakımda olan Hakan Taşıyan'ın abisi son durumunu açıkladı.

Yoğun bakımda olan Hakan Taşıyan'ın son durumu

Arabesk müziğin büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü.

Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.

ABİSİ SON DURUMUNU AÇIKLADI 

Hakan Taşıyan'ın on gündür hastanede olduğu öğrenildi. Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlattı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz."Yoğun bakımda olan Hakan Taşıyan'ın son durumu - Resim : 2

"KARDİYOLOJİK RİSK DÜŞÜK, TEDBİR ÜST SEVİYEDE" 

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre; Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda olan Hakan Taşıyan'ın son durumu - Resim : 3

Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı.

 

 