Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı

İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede devam ediyor.

REFLEKS VERDİ

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği düşünülse de yine de ünlü sanatçıdan gelen haber hayranlarını umutlandırdı.

MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Sevenlerinin ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi devam ederken Fatih Ürek'in menajerinden yeni bir açıklama geldi. Ürek'in menajeri Mert Siliv yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."

"UMUT DOLU BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ"

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek."