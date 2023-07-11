Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşım

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna'nın; geçtiğimiz haftalarda bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Page Six'in özel haberine göre; evde 'bilinci kapalı' bir şekilde bulunan 64 yaşındaki şarkıcı, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Birkaç gün içinde durumu iyiye giden ve ardından da taburcu edilen şarkıcı; sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GÜNLER SONRA İLK AÇIKLAMA

Sözlerine "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başlayan şarkıcı; şöyle devam etti:

"İLGİNİZE MİNNETTARIM"

Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M.

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DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.