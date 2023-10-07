Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için eleştirilen Bergüzar Korel'den yanıt geldi

Yedi yıl sonra setlere dönen ve Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinde rol alan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan işinin ne kadar zor olduğundan yakınmıştı. Paylaşımları nedeniyle sosyal medyadan eleştiri alan Bergüzar Korel'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum"

Ünlü oyuncu, paylaşımında "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum" dedi.

Korel, sözlerini "Burada sizlerle şeffaf olmayı şakalaşmayı da öyle. Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi. Ben bu kadarım, ne fazlası ne daha azı. Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebeklerimle Paw Patrol izliyorum. Teşekkürler. Hepinizi seviyorum" diye noktaladı.