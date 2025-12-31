Yoksulluktan milyon dolarlık servete uzanan yol: Irina Shayk hayalini gerçekleştirdi
Artık 40 yaşına gelen Irina Shayk, şimdi de hayatının en büyük hayalini gerçekleştirdi. Bunca yıllık kariyeri olmasına rağmen ilk kez birçok meslektaşının rüyalarına giren bir işi gerçekleştirdi... Her yıl büyük sansasyon yaratan Pirelli takvimi için poz verdi.
Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Irina Shayk, asıl adıyla Irina Shaykhlislamova, kariyerindeki en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. Pirelli Takvimi için kamera karşısına geçen Shayk, bu prestijli projede yer alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.
Takvimde Shayk’a; müzisyen FKA Twigs, oyuncu Gwendoline Christie ve tenis dünyasının efsane ismi Venus Williams gibi farklı alanlardan güçlü kadın figürleri eşlik ediyor. Tüm çekimler, Norveçli fotoğrafçı Sølve Sundsbø’nun imzasını taşıyor.
Bu özel çalışma, Irina Shayk için sadece bir fotoğraf çekimi olmanın ötesinde, kariyerinde önemli bir dönüm noktası ve uzun süredir beklediği bir hayalin gerçekleşmesi niteliği taşıyor.
KÖMÜR MADENCİSİNİN KIZI IRINA SHAYK
Irina Shayk, Shayk, Kazakistan sınırına yakın küçük Yemanjelinsk kasabasında; piyano öğretmeni bir anne ile, kendisi 14 yaşındayken vefat eden bir kömür madencisi babanın kızı olarak dünyaya geldi.
MODELLİĞİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİ
Modelliği hiç düşünmemişti; ancak kız kardeşiyle birlikte gittiği güzellik okulunun dışında keşfedildi.
IRINA SHAYK: "SANIRIM ÇOCUKLUĞUMDAN SADECE 10 FOTOĞRAFIM VAR"
Pirelli Takvimi 2026 çekimleri için verdiği röportajda Irina Shayk şu sözleri paylaştı: “O zamanlar kameramız yoktu, tabii ki telefon da yoktu, hiçbir şey yoktu. Sanırım tüm çocukluğumdan sadece 10 fotoğrafım var. Eski bir fotoğraf makinesi olan bir komşumuz vardı; beni ve kız kardeşimi fotoğraflamayı çok severdi. O fotoğraflardan biri, dairemizden çıkarken çekilmiş siyah beyaz bir kareydi; kıştı ve sanırım kendimi gördüğüm ilk fotoğraf buydu.”