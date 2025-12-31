Yoksulluktan milyon dolarlık servete uzanan yol: Irina Shayk hayalini gerçekleştirdi

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Irina Shayk, asıl adıyla Irina Shaykhlislamova, kariyerindeki en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. Pirelli Takvimi için kamera karşısına geçen Shayk, bu prestijli projede yer alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Takvimde Shayk’a; müzisyen FKA Twigs, oyuncu Gwendoline Christie ve tenis dünyasının efsane ismi Venus Williams gibi farklı alanlardan güçlü kadın figürleri eşlik ediyor. Tüm çekimler, Norveçli fotoğrafçı Sølve Sundsbø’nun imzasını taşıyor.

Bu özel çalışma, Irina Shayk için sadece bir fotoğraf çekimi olmanın ötesinde, kariyerinde önemli bir dönüm noktası ve uzun süredir beklediği bir hayalin gerçekleşmesi niteliği taşıyor.