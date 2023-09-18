Yonca Evcimik 60'ıncı yaşı için yeni pozlar verdi: "İyi ki doğmuşum"

1990'lı yıllara, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi şarkılarla damga vuran Yonca Evcimik, 16 Eylül'de 60 yaşına bastı. Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Evcimik, kamera karşısına geçti.

"Hoş geldin 60"

Doğum gününü Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla kutlayan Evcimik “Yeni yaşa yeni fotoğraflar. Hoş geldin 60. İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yonca Evcimik (@yoncaevcimik)'in paylaştığı bir gönderi

Şarkıcının gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Kenan Doğulu, Simge Sağın, Seray Sever, Yeşim Salkım, Müjde Uzman, Ozan Orhon gibi ünlü isimler de Evcimik’in yeni yaşını kutladı.

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan ‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, şimdilerde daha çok sosyal medyadan paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor.