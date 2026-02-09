Yonca Evcimik: Hayatımı Serenay Sarıkaya oynayabilir

Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhum Güllü gibi isimlerden sonra Yonca Evcimik de, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın?" sorusuna Serenay Sarıkaya'yı işaret etti.

"BOY OLARAK UZUN KALIR"

Yonca Evcimik, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna; "Bence şu an benim hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans edecek, hem şarkı söyleyecek, hem de oyunculuk yapacak olursa olsa Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır" şeklinde cevap verdi.

Yonca Evcimik, 3 gün önce başka bir açıklamasında kendisini Gupse Özay'ın canlandırmasını istemişti. Görünen o ki Evicimik, karar değiştirerek Serenay Sarıkaya'ya yöneldi.

MAHMUT TUNCER DE 'SERENAY' DEMİŞTİ

Öte yandan Mahmut Tuncer de geçtiğimiz aylarda bu durumu ti'ye alarak; "Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.