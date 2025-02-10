Yonca Evcimik, Küba tatilinde yazı yaşadı
Tatil için Küba'ya giden şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından renkli fotoğraflar paylaştı.
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Bandıra Bandıra, Sallayalım Dünyayı, Çapkın Kız ve Tatlı Kaçık gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yonca Evcimik, tatil için gittiği Küba'da eğlenceli anlar yaşadı.
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Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından eğlenceli kareleri de yayınladı.
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DENİZE GİRDİ
Kış aylarında Küba'da yazı yaşayan ünlü isim, güneşin ve denizin tadını çıkararak deniz girdi.
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"Küba gezisinden kalanlar" notuyla birçok paylaşım yapan ünlü ismin, bikinili halleri de dikkat çekti.