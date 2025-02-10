Yonca Evcimik, Küba tatilinde yazı yaşadı

Tatil için Küba'ya giden şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından renkli fotoğraflar paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yonca Evcimik, Küba tatilinde yazı yaşadı - Resim : 1

Bandıra Bandıra, Sallayalım Dünyayı, Çapkın Kız ve Tatlı Kaçık gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yonca Evcimik, tatil için gittiği Küba'da eğlenceli anlar yaşadı.

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Yonca Evcimik, Küba tatilinde yazı yaşadı - Resim : 2

Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından eğlenceli kareleri de yayınladı.

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Yonca Evcimik, Küba tatilinde yazı yaşadı - Resim : 3

DENİZE GİRDİ 

Kış aylarında Küba'da yazı yaşayan ünlü isim, güneşin ve denizin tadını çıkararak deniz girdi.

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Yonca Evcimik, Küba tatilinde yazı yaşadı - Resim : 4

"Küba gezisinden kalanlar" notuyla birçok paylaşım yapan ünlü ismin, bikinili halleri de dikkat çekti.