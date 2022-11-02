Yonca Evcimik: “Son zamanlarda daha çok taklit ediliyorum”

Yeni şarkısı ‘Vurula Vurula’yı yayımlayan Yonca Evcimik, Hakan Gence’nin bu haftaki konuğu oldu.



Kariyer yolculuğunu anlatan ünlü şarkıcı “Yırtık kotla bir kız çıktı, ‘Abone’ diye bir şarkı söylüyor, dansçıları falan var. Bu hakikaten Türkiye için yeniydi. Cesaret gerektiren şeylerdi. Mesela jartiyerlerle sahneye ilk kez ben çıktım. Şimdi dönüp o zamanlara bakınca aşırı bir cesaret ve son derece korkusuz bir Yonca görüyorum. Artık eskisi kadar değilim. O zamanki Yonca’nın giydiklerini, sahnede yaptıklarını da şimdi taklit ediyorlar gibi geliyor” diyor.



Konu ilişkilere gelince de şunları söyledi: “Ben kendimden büyüklerle anlaşamıyorum, enerjiyi tutturamıyorum. Benim gibi eğlenmeyi, gezmeyi, dans etmeyi sevmesi lazım. O yüzden genelde genç oluyor benden, yapacak bir şey yok.”

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