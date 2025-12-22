Yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut'un evlendiği ortaya çıktı

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yüksel Aksu ile başarılı oyuncu Deniz Barut, 2021 yılından bu yana büyük bir titizlikle yürüttükleri ilişkilerini geçtiğimiz Mayıs ayında nikah masasına taşıdı. Aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlenen çiftin bu kararı, magazin kulislerinde "yılın en iyi saklanan sırrı" olarak nitelendiriliyor.

Avlu Setinden Nikah Masasına

Çiftin yolları ilk kez, Deniz Barut’un oyuncu kadrosunda yer aldığı ve Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu fenomen dizi 'Avlu' setinde kesişmişti. O dönem kurulan profesyonel dostluk, zamanla derin bir bağa dönüştü. 2021 yılında başlayan romantik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, evlilik haberini 8 ay boyunca saklı tutarak özel hayatlarını koruma konusundaki hassasiyetlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Eşinin Annesini Canlandırdı

Yüksel Aksu’nun yeni projesi 'Bak Postacı Geliyor', bu birlikteliği sanatsal anlamda çok özel bir noktaya taşıdı. Film, yönetmen Aksu’nun kendi aile tarihine dayanan son derece kişisel bir hikayeyi konu alıyor. Aksu, postacı olan babası Osman Aksu’nun, annesi Gülizar Aksu’yu kaçırarak evlenmesini beyazperdeye yansıtırken, başrolü eşine emanet etti.

Deniz Barut, bu filmde eşi Yüksel Aksu’nun annesi Gülizar Aksu karakterine hayat verdi.

Barut’un, gerçek hayattaki eşinin annesini canlandırması, sinema tarihinde nadir rastlanan ve duygusal derinliği yüksek bir performans olarak değerlendiriliyor.