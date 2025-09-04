'You' dizisinin oyuncusu Penn Badgley'in ikiz bebekleri doğdu

"Gossip Girl" ve "You" yıldızı Penn Badgley ve şarkıcı eşi Domino Kirke, erkek bebeklerini tek yumurta ikizi olarak dünyaya getirdi.

Ekranların sevilen yüzü, üçüncü kez baba olduğunu açıkladı. Bu mutlu haberi, sevenleriyle sosyal medya üzerinden paylaştığı özel bir video ile duyuran oyuncu, büyük heyecan yarattı.

MİNİK AYAĞINI GÖSTERDİ

Penn Badgley, çektiği videoda fısıldayarak konuştuğunu ve bebekleri uyandırmak istemediğini ifade etti. Ünlü oyuncu, videoda bebeklerden birinin minik ayağını gösterdi.