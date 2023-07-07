Yunanistan'da tatil yapan Demet Özdemir'den yeni pozlar

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Dizisi sezon finaline giren Demet Özdemir, sezonun yorgunluğunu atmak için bir süredir tatil yapıyor.

“Turist değil yerliyim”

Ünlü isim, son olarak 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Komşu’da kendine ev de alan Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflara şu notu düştü: “Turist değil yerliyim”.