Yunus Günçe'den romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

"Survivor" yarışması ve başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Yunus Günçe, 2018 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Selin Kuyumcu ile evliliklerinin 7. yılını kutladı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, bu anlamlı günü sosyal medyada yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

"O gün, 16 Eylül olmasaydı"

16 Eylül'de evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, paylaştıkları siyah-beyaz fotoğrafa Yunus Günçe'nin kaleme aldığı romantik bir notu ekledi. Günçe'nin, eşine olan sevgisini ve onun hayatına kattığı değeri anlattığı o sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"O gün, 16 Eylül olmasaydı; bugün hatırlamazdım. Uykumdan çaldırmazdım. Dünden, yarından ayırmazdım. Sıradaki olurdu. Sıradan olurdu. Sen olmasaydın; 16 Eylül 'O gün' olmazdı. Yolda görsem tanımazdım. Eyvallah.”

Bu içten paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alırken, Yunus Günçe ve Selin Kuyumcu çiftinin mutlu birlikteliği bir kez daha gözler önüne serildi.