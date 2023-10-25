Yusuf Güney, İstanbul'u terk ediyor: İşte yerleşeceği ülke!

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul'da yaşadığı kira problemi sonrası taşınacağını açıklamıştı. Önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Güney, konuyla alakalı açıklama yaptı.

YUSUF GÜNEY: KIBRIS'A YERLEŞİYORUM

Güney yeni kararıyla ilgili, "İstanbul’u terk ediş süreci hızla devam ediyor. Son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs’a yerleşiyorum. Bir kaç haftaya Girne’ye taşınıyorum" dedi.

"EV SAHİBİ ÇIK BENİM EVİMİN DEĞERİ 50 BİN TL DİYOR"

Yusuf Güney yaşadığı kira problemi için, "Oturduğum evdeki kiracı 6 bin TL kira ödüyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şu anda da 20 bin TL'ye yakın bir kira yaptım. 1.5 yıl içerisinde 6 bin TL'lik evi 20 bin TL yaptım. Ev sahibi "Çık, benim evimin değeri 50 bin TL' diyor." açıklamasında bulunmuştu.