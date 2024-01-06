Yusuf Güney'den ilginç Kenan Işık iddiası: 'Astral boyutta kaybolmuş durumda, geri getirilebilir'

Şarkıcı Yusuf Güney, pandemi dönemi katıldığını iddia ettiği astral boyuttaki bir toplantıda pandemi kararının alındığına şahit olduğunu söylemişi. Güney’den benzer bir iddia da yaşadığı kaza sonrasında 10 yıldır yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık ile ilgili geldi.

"Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir"

Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Güney, şunları söyledi:

“Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım.”