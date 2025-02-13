Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'den yeni açıklama

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, olaydan günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'den yeni açıklama - Resim : 1

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı.  

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Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'den yeni açıklama - Resim : 2

Tilbe,  yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı. 

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Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'den yeni açıklama - Resim : 3

Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti. 

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Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'den yeni açıklama - Resim : 4

Ünlü şarkıcı ile ilgili "Saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu" iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın ardından Yıldız Tilbe, konuyla ilgili açıklama yaptı.