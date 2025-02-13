Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'den yeni açıklama
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, olaydan günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı.
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Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
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Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.
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Ünlü şarkıcı ile ilgili "Saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu" iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın ardından Yıldız Tilbe, konuyla ilgili açıklama yaptı.