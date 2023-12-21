Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima yeni imajıyla ilgili konuştu: Kendime bakıyorum ve harika hissediyorum

Los Angeles'ta katıldığı Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin galasında görüntülenen Adriana Lima'nın yüzündeki değişim, Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti. Lima, sosyal medyada makyajsız olarak yayınladığı bir fotoğrafta yüzündeki değişimin yorgunluktan olduğunu söylemişti.

"Bu görüntüler beni hiç rahatsız etmedi"

Açlık Oyunları isimli filmin Los Angeles'taki galasına katılan ünlü model Adriana Lima, o dönemde çekilen fotoğrafları ile ilgili ilk kez Arap medyasına konuştu.

Suudi Arabistan'da yayın yapan bir dergiye konuşan Lima, "Bu görüntüler beni hiç rahatsız etmedi. Dürüst olmak gerekirse dışarı çıkmadan önce kendime bakıyorum ve harika hissediyorum. Çocuklarımla beraberdim ve onlar da bana bakıp, 'Anneciğim! Çok güzelsin' dediler" ifadesini kullandı.

Kırmızı halıda çekilmiş fotoğrafları ile ilgili de ilk kez konuşan Lima, "Ben bu fotoğrafları görünce, 'Bu ben değilim. Her şey bir tuhaftı çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum' dedim. Ben halen kendimi o şekilde görmüyorum. Kendinizi farklı bir şekilde görebilirsiniz" yorumunu yaptı.

"42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum"

Lima, kendisi hakkında yapılan yorumlara gülüp geçtiğini söylerken, "Ben artık 16 yaşında değilim. Ben mankenliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum" dedi.

Lima, yaşını ve bedenini benimsediğini söylerken, "Kimse için değişmeyeceğim" ifadesini kullandı.