Zara Larsson konser bilet fiyatı ne kadar? Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman, nerede olacak?

İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, 2025 yılında çıkardığı "Midnight Sun" albümünün başarısını dünya turnesiyle kutlarken, Türkiye'deki hayranlarına beklenen müjdeyi verdi. 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu konser, Larsson'un Türkiye’deki ilk performansı olması açısından büyük önem taşıyor.

Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman, nerede olacak?

Tarih: 9 Ağustos 2026

Saat: 20:00

Mekan: Bonus Parkorman, İstanbul

Konsept: Pozitif Vibrations

Zara Larsson konser bilet fiyatı ne kadar?

Konseri daha uygun fiyatlarla takip etmek isteyenler için genel alan avantajlı dönem biletleri 2.600 TL olarak belirlenirken, bu rakam genel dönemde 3.200 TL'ye yükselecek. Sahneye daha yakın bir noktada bulunmak ve Larsson'un performansını en ön sıradan izlemek isteyenler ise avantajlı dönemde 5.000 TL, genel dönemde ise 6.000 TL ödeyerek yerlerini ayırtabilecekler.

Yaz sezonunun en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, hem pop müziğin güncel ritmini yakalamak hem de uluslararası bir yıldızın enerjisine açık havada ortak olmak isteyenler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Zara Larsson Hakkında Kısa Notlar

Çıkış Noktası: 2008 yılında İsveç’in yetenek yarışması Talang'ı kazanarak kariyerine başladı.

Global Başarı: "Lush Life", "Never Forget You" ve "Symphony" gibi şarkılarla milyarlarca dinlenmeye ulaştı.

Yeni Dönem: 2025 çıkışlı "Midnight Sun" albümüyle elektronik ve pop tınılarını harmanlayarak müzikal olgunluğunu bir üst seviyeye taşıdı.