Zara'dan 'zayıflama iğnesi' iddiasına yanıt

Ünlü şarkıcı Zara hakkında yapılan olumsuz yorumlardan dolayı zayıflama sürecine girdi. Fazla kilolarından kurtulan Zara, bu süreçte yediklerini de takipçileriyle paylaşıyor.

Hızla kilo verdiği için zayıflama iğnesi kullandığı ileri sürülen Zara'dan cevap geldi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDI MI?

Zara, zayıflama iğnesiyle kilo verdiği haberlerini yalanladı. Şarkıcı, “Çok zorlandığım üç ay geçti. ‘Ameliyat oldu’ ve ‘Zayıflama iğnesi’ yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım” dedi.