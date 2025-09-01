Zara'nın sabun diyeti: 16 kilo verdi

Son dönemde verdiği 16 kiloyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zara, merak edilen zayıflama sırrını konserinde paylaştı.

Zara'nın sabun diyeti: 16 kilo verdi

Türk halk müziği sanatçısı Zara, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 

Zara'nın sabun diyeti: 16 kilo verdi

Sanatçı, son olarak kahvaltısını takipçileriyle paylaşmıştı. Kahvaltı öğününde yediklerini sosyal medya hesabında paylaşan Zara, "Hepinize şifa olsun. Motivasyon isteyenler, ne yiyorsun o zaman diyenler. Sabah kahvaltım bu. Yemeyin kızlar" dedi.

Zara'nın sabun diyeti: 16 kilo verdi

"NO STRES, YES VİTAMİN"

"Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever" diyen şarkıcı, "Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim" demişti.

Zara'nın sabun diyeti: 16 kilo verdi

Zara, son olarak Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde diyetinin ayrıntılarını paylaşarak şöyle konuştu; "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim."