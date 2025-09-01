Zara'nın sabun diyeti: 16 kilo verdi

Türk halk müziği sanatçısı Zara, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
Sanatçı, son olarak kahvaltısını takipçileriyle paylaşmıştı. Kahvaltı öğününde yediklerini sosyal medya hesabında paylaşan Zara, "Hepinize şifa olsun. Motivasyon isteyenler, ne yiyorsun o zaman diyenler. Sabah kahvaltım bu. Yemeyin kızlar" dedi.
"NO STRES, YES VİTAMİN"
"Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever" diyen şarkıcı, "Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim" demişti.
Zara, son olarak Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde diyetinin ayrıntılarını paylaşarak şöyle konuştu; "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim."