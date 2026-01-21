Zayıflığı ile dikkat çekmişti! Gupse Özay hastalığını açıkladı
Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye jürisinde enerjisiyle hayran bırakan Gupse Özay, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, herkesin merak ettiği aşırı kilo kaybının nedenini samimiyetle paylaştı.
Gupse Özay’ın son dönemdeki belirgin değişimi, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye ekranlarında herkesin dikkatini çekmişti. Ancak başarılı oyuncunun bu fit görüntüsünün altında, sanıldığı gibi bir estetik kaygı veya diyet değil, zorlu bir sağlık mücadelesi olduğu ortaya çıktı.
TV8'de katıldığı Gel Konuşalım programında samimi açıklamalarda bulunan Özay, Ülseratif Kolit (bağırsak iltihabı) teşhisi aldığını belirterek süreci tüm içtenliğiyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, verdiği kiloların bu hastalıkla olan mücadelesinin bir sonucu olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"İyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık. Hayatımdan glüteni, şekeri ve süt ürünlerini tamamen çıkardım. Zor bir diyet ve disiplin gerektiriyor ama sağlığım için mecburum."
Özay, 2020 yılında hayatını birleştirdiği Barış Arduç ile Türkiye'nin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor. 2022 yılında kucağına aldığı kızı Jan Asya ile annelik heyecanını yaşayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında her ne kadar kızının yüzünü göstermemeye dikkat etse de, annelik ve aile hayatına dair sempatik hikayeleriyle takipçilerini güldürmeye devam ediyor.