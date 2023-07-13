Zayn Malik: Baba olduğumdan beri sadece tek bir şey düşünüyorum

Zayn Malik ile 28 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li süper model Gigi Hadid, altı yıllık birlikteliklerini 2021'de bitirmişti. Malik, Alex Cooper ile birlikte katıldığı Call Her Daddy adlı podcast yayınında ilk kez babalığı hakkında konuştu. 30 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı, altı yıl sonra verdiği ilk röportajında ayrıldığı sevgilisi Gigi Hadid ile birlikteliğinden dünyaya gelen iki yaşındaki kızı Khai'yi anlattı.

"'Bunu babam yapıyor' diyebilmesini istiyorum"

Malik, "Kızım olduğundan beri aklımdaki esas mevzu, ona iyi bir örnek olmaya çalışmak" ifadesini kullandı.

"Bu röportajı yapmamın nedeni de bu" diyen eski One Direction grubu üyesi, "Eskiden böyle bir konuşma yapmaktan çok endişe duyardım. Bana bakıp 'Bunu babam yapıyor' diyebilmesini istiyorum" diye konuştu.