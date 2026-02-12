Zayn Malik’ten yıllar sonra gelen şaşırtan Gigi Hadid itirafı: "Ona aşık değildim!"
Bir dönemin "altın çifti" olarak parmakla gösterilen Zayn Malik ve Gigi Hadid, ayrılıklarının üzerinden geçen uzun zamana rağmen yeniden magazin dünyasının merkezine oturdu. Kızları Khai’nin doğumuyla bağlarını tamamen koparmayan ikili hakkında en taze haber, Zayn Malik’in katıldığı bir programda eski ilişkisine dair yaptığı dürüst itiraflarla geldi.
Zayn Malik’in "Call Her Daddy" podcast yayınındaki samimi açıklamaları, Gigi Hadid ile olan 6 yıllık ilişkisine dair bugüne kadar duyulmamış bir perspektif sundu. Ünlü şarkıcı, 2020 yılında dünyaya gelen kızları Khai’nin ardından değişen bakış açısını anlatırken, geçmişte aşk sandığı duyguların aslında tam olarak öyle olmayabileceğini itiraf ederek hayranlarını şaşırttı.
Malik, gençlik yıllarının etkisiyle o dönem yaşadığı yoğun hisleri aşk olarak tanımladığını ancak olgunlaştıkça bunun belki de sadece bir tutku veya farklı bir bağlılık olduğunu fark ettiğini dile getirdi.
Bu çarpıcı "aşk değildi" itirafına rağmen Zayn, Gigi Hadid’e karşı derin bir sevgi ve saygı beslediğini özellikle vurguladı. Bu bağın temelinde ise kızları Khai yer alıyor; şarkıcı, "Her zaman G’yi seveceğim çünkü kızımızın dünyada olmasının sebebi o" diyerek eski partnerinin hayatındaki yerinin daima özel kalacağını belirtti.
Gelecekteki özel hayatına dair de net kararlar aldığını belirten Malik, artık ilişkilerini herkesin gözü önünde yaşamayı reddettiğini ifade etti. Romantik bir bağın sadece iki kişi arasında kalması gerektiğine inanan sanatçı, spot ışıkları altındaki ilişkilerin kendisine uygun olmadığını fark ettiğini de sözlerine ekledi. Zayn Malik’in bu dürüst açıklamaları, hem geçmişiyle yüzleştiğini hem de artık önceliğinin sağlıklı bir ebeveynlik ve huzurlu bir gizlilik olduğunu kanıtlar nitelikteydi.