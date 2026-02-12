Zayn Malik’ten yıllar sonra gelen şaşırtan Gigi Hadid itirafı: "Ona aşık değildim!"

Gelecekteki özel hayatına dair de net kararlar aldığını belirten Malik, artık ilişkilerini herkesin gözü önünde yaşamayı reddettiğini ifade etti. Romantik bir bağın sadece iki kişi arasında kalması gerektiğine inanan sanatçı, spot ışıkları altındaki ilişkilerin kendisine uygun olmadığını fark ettiğini de sözlerine ekledi. Zayn Malik’in bu dürüst açıklamaları, hem geçmişiyle yüzleştiğini hem de artık önceliğinin sağlıklı bir ebeveynlik ve huzurlu bir gizlilik olduğunu kanıtlar nitelikteydi.