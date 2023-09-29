Zeki Demirkubuz filmi Hayat'ı Altın Portakal'dan çekti!

Yönetmen Nejla Demirci’nin Ulusal Belgesel Yarışma kategorisindeki 'Kanun Hükmü' filminde, 'belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği' iddiasıyla festivalden çıkarılmasına tepkiler sürüyor.

"CANIM BİLDİRİYE İMZA ATMAK İSTEMEDİ"

Yönetmen Zeki Demirkubuz, ‘Hayat’ filmini 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasından çektiğini açıkladı. Demirkubuz; “15.30’da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Twitter üzerinden bir takipçisinin, son filmi ‘Hayat’ı festivalden çekeceğine yönelik bildiriye imza atmaması üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Zeki Demirkubuz, filmini yarışmadan çektiğini açıkladı.

"İNSAN HARCAMAK İÇİN BU KADAR HEYECANLI OLMAYIN"

Demirkubuz’un sosyal medya hesabından, “Bacım, yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken direk bana kitlenmişsin. Ayrıca 15.30'da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu. Bana fark etmez ama insan harcamak için bu kadar heyecanlı olmayın. Sevgiler.” açıklamasında bulundu.