Ünlü rapçi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş besteledi. Marş, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi Zeki Müren'e yapay zeka ile Norm Ender'in "Parla" şarkısı söyletildi.

Zeki Müren’e yapay zeka ile "Parla" marşı söyletildi

Müren'in "Parla" yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yapay zeka ile yapılan videoyu Aytuğ Scioti'nin hazırladığı öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Aytuğ Scioti (@aytugscioti)'in paylaştığı bir gönderi

92. yaş gününde de yapay zeka ile anılmıştı

Öte yandan yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren 92. yaş gününde yapay zeka ile yapılan klip ile anılmıştı.

Zeki Müren bütün servetini Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı. TEV, Müren için yapay zekayla oluşturulan bir klip yayınladı.