Zeki Triko'nun kurucusu Ahmet Zeki Başeskioğlu yaşamını yitirdi

Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu, İstanbul’daki evinde yemek yediği sırada fenalaşıp hayatını kaybetti. Başeskioğlu için dün Teşvikiye Camisi’nde tören düzenlendi.

Başeskioğlu’nun 3 oğlu ile kızı taziyeleri kabul etti.

İş insanının bir dönem yakın arkadaş olduğu sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerinin kendisini uğurlamaya gelmeyişi gözlerden kaçmadı.

KİLYOS MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü işi nsanı öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"LAKABIM ‘TÜRK CINDY’YI O KOYDU"

Tülin Şahin, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi: “Türkiye’ye Zeki mayoları kampanyasında yer almak için gelmiştim. Zeki Bey ekibine demiş ki; ‘Yurt dışında yaşayan bir ‘Türk Cindy’miz’ varmış, onunla mutlaka çalışmalıyız.’ Çünkü çok büyük Cindy Crawford hayranıydı. Lakabım ‘Türk Cindy’ işte böyle başladı. Saçlarım o zaman belime kadar uzundu. Zeki Bey dedi ki ‘Cindy gibi kesmeliyiz.’ İtalyan kuaför upuzun saçlarımı kısa kesti. Nasıl ağlamıştım çekim öncesi. Zeki Bey arka planda ‘Çok büyük isim olacaksın Cindy’ diyordu. Nur içinde uyuyun.”