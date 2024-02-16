Anasayfa Magazin Zendaya, Dune filminin galasına ikonik robot olarak katıldı! Cesur stili sosyal medyada viral oldu
Zendaya, Dune filminin galasına ikonik robot olarak katıldı! Cesur stili sosyal medyada viral oldu
Katıldığı her galada kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Zendaya, Dune devam filminin galasına FW 1995 arşivinden ikonik bir robot tulumuyla katıldı. Zendaya'yı robot kostümüyle görenler gözlerine inanamadı.
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Dune: Part Two filminin prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda yapıldı. Kırmızı halıların aranan yüzü Zendaya, 'moda ikonu' statüsünü bir kez daha kanıtladı.
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Zendaya, Londra'da düzenlenen Denis Villeneuve'ün "Dune: Part Two" filminin dünya prömiyerinde şimdiye kadarki en cesur görünümünü sergiledi.
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Kırmızı halıda Thierry Mugler'in 'Cirque d'hiver'1995 sonbahar couture koleksiyonundan ikonik metal robot kostümü ile fütürist bir ifade ortaya koydu.
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Robotik kıyafet 1995 yılında ilk kez tanıtıldığında başlığa sahipti ve şeffaf siyah bir pelerinle kombinlenmişti. Zendaya, kıyafeti kendine özgü kılmak için zaten göz alıcı olan bu görünümü Bulgari elmas bir kolyeyle süsledi.