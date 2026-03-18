Zendaya ve Robert Pattinson 'The Drama' prömiyerinde buluştu
Zendaya ve Robert Pattinson’ı buluşturan "The Drama", Los Angeles’taki prömiyeriyle sinemaseverlere tanıtıldı. Filmde evlilik hazırlığındaki bir çifte hayat veren ikiliden Zendaya, hikayenin ruhuna uygun elbisesi ve zarafetiyle dikkat çekti.
Başrollerini Zendaya ve Robert Pattinson'ın paylaştığı 'The Drama', Los Angeles'taki DGA Theater’da düzenlenen özel bir gösterimle tanıtıldı. A24 imzası taşıyan yapım, 'Dream Scenario' ile büyük ses getiren Kristoffer Borgli’nin kaleminden ve yönetmenliğinden çıktı. Modern bir dram hikayesini Borgli’nin kendine has üslubuyla birleştiren film, 3 Nisan 2026 tarihinde vizyona girerek izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
PRÖMİYERDE ANLAMLI STİL TERCİHİ
Zendaya, anlamlı stil tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, 2015 Oscar töreninde giydiği fildişi rengi Vivienne Westwood tasarımıyla yeni filminin prömiyerinde yürüdü.
Aynı parçayı 11 yıl sonra yeniden giyerek sürdürülebilir modanın en zarif örneklerinden birini sunan Zendaya, stilisti Law Roach ile aldıkları bu kararı şu sözlerle açıkladı:
"O elbise benim ve toplumum için çok önemli bir anı temsil ediyordu. Gelinlik formunda olması da filmimizin temasıyla mükemmel bir uyum yakaladı."
ROBERT PATTINSON VE SUKI WATERHOUSE'IN GÖZLERDEN UZAK BERABERLİĞİ
Gecede Robert Pattinson’a, 2018 yılından bu yana birlikte olduğu ve 2023 sonunda evlendiği partneri Suki Waterhouse eşlik etti. Geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin bu nadir görülen kırmızı halı birlikteliği prömiyerin en çok ilgi çeken anlarından biri oldu.
Davetliler arasında ayrıca Mamoudou Athie, Alana Haim ve Maura Higgins gibi isimler de yer aldı.
ZENDAYA VE PATTINSON'IN YOĞUN TAKVİMİ
Yönetmen Kristoffer Borgli’nin Dream Scenario’nun ardından A24 ile ikinci iş birliği olan bu yapım, başrol oyuncularının 2026 yılındaki yoğun takviminin de başlangıcı niteliğinde. Zendaya, 12 Nisan’da HBO’da başlayacak olan Euphoria’nın final sezonunun ardından, 17 Temmuz’da Christopher Nolan imzalı The Odyssey ile beyaz perdede boy gösterecek. Robert Pattinson’ın da kadrosunda yer aldığı bu dev yapımın yanı sıra ikili, yılın ikinci yarısında sırasıyla 31 Temmuz’da Spider-Man: Brand New Day ve 18 Aralık’ta Dune: Part 3 ile sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Zoë Winters ve Anna Baryshnikov’un da kadrosunda bulunduğu filmin yapımcılığını ise Ari Aster ve Lars Knudsen üstleniyor.