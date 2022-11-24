Zendaya ve Tom Holland birlikte gelecek planları yapıyor

Son zamanlarda birlikte görünmeyen çift akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Hayranları 'hala birlikteler mi' sorularını sormaya başlamıştı ama Zendaya ve Tom Holland çiftinden güzel haber geldi.

Son söylentilere göre Zendaya ve Tom Holland ilişkisi giderek daha da ciddileşiyor. Us Weekly'nin haberine göre çiftin ilişkileri ciddi ve kalıcı adımlar atılıyor.

Zendaya ve Tom Holland, 2016 yılında Spider-Man: Homecoming setinde tanışmıştı. Flört ettikleri iddiasıyla ilgili söylentiler hemen yayıldı, ancak başlangıçta aralarında sadece bir dostluk vardı. Ancak 2021 yılının Temmuz ayında ilişkileri doğrulandı.

Tom Holland, Kasım 2021'de GQ ile yaptığı bir röportajda, dünyayı dolaşan bu fotoğraflarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şöhretin olumsuz yönlerinden biri, mahremiyetin artık bizim kontrolümüz altında olmaması ve bir an bunun iki kişi arasında olduğunu düşünmenizdir. Mahremiyetimizin çalındığını hissettik.”

Yoğun programlarına rağmen, Zendaya ve Tom her zaman birlikte zaman geçirmeye çalışıyorlar ve geçen Ekim ayında Paris'teki Louvre'da görüldüler. Ve şimdi geleceklerini birlikte planlıyorlar gibi görünüyorlar.

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