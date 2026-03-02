Zendaya ve Tom Holland evlendi: Stilist Law Roach'tan şaşırtan iddia
Zendaya ve Tom Holland’ın yıllardır büyük bir gizlilikle yürüttüğü ilişkisi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü stilist Law Roach’un "Düğün çoktan gerçekleşti" açıklaması, uzun süredir evlilik haberi bekleyen hayranları arasında yeniden heyecan yarattı.
2016 yılında "Spider-Man: Homecoming" setinde tanışan ve Hollywood’un en çok merak edilen çiftlerinden biri haline gelen Zendaya ve Tom Holland hakkında sürpriz bir iddia geldi. Zendaya’nın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ünlü stilisti Law Roach, çiftin gizlice evlendiğini öne sürdü. 1 Mart 2026 Pazar günü düzenlenen Aktör Ödülleri (Actor Awards) kırmızı halısında Access Hollywood’a konuşan Roach, ikilinin özel hayatına dair dikkat çekici ifadeler kullandı.
"DÜĞÜN ÇOKTAN GERÇEKLEŞTİ"
Kırmızı halı röportajı sırasında muhabirin sorularını yanıtlayan Law Roach, ikilinin evlenip evlenmediğine dair: "Düğün çoktan gerçekleşti," diyerek şaka yollu "Kaçırdınız" ifadesini kullandı. Muhabirin şaşkınlıkla yönelttiği "Bu doğru mu?" sorusuna ise Roach, gülerek "Gayet doğru!" yanıtını verdi.
NİŞAN SÜRECİ VE İLK SİNYALLER
Çiftin nişanlandığına dair ilk somut kanıtlar, 5 Ocak 2025’teki Altın Küre Ödülleri’nde ortaya çıkmıştı. 29 yaşındaki Zendaya’nın sol yüzük parmağındaki elmas yüzük dikkat çekmiş, ertesi gün TMZ çifte yakın kaynaklara dayanarak haberi doğrulamıştı. O dönem People dergisine konuşan bir kaynak, Tom Holland için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir süredir Zendaya’ya evlenme teklifi etmek istediğini. Ona her zaman hayrandı. Onun 'doğru kişi' olduğunu her zaman biliyordu."
KIZ ARKADAŞI DEĞİL "NİŞANLISI"
2016 yılında tanışan ve uzun süre ilişkilerini "sadece arkadaşlık" olarak tanımlayan ikili, mahremiyet konusundaki hassasiyetleriyle biliniyor. 2021 yılında bir araç içerisinde görüntülenene kadar ilişkilerini kamuoyundan uzak tutmayı başaran çiftten Tom Holland, geçtiğimiz eylül ayında katıldığı bir panelde bir muhabirin Zendaya için "kız arkadaşın" demesi üzerine şu düzeltmeyi yapmıştı: "Nişanlım."