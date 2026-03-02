Zendaya ve Tom Holland evlendi: Stilist Law Roach'tan şaşırtan iddia

NİŞAN SÜRECİ VE İLK SİNYALLER



Çiftin nişanlandığına dair ilk somut kanıtlar, 5 Ocak 2025’teki Altın Küre Ödülleri’nde ortaya çıkmıştı. 29 yaşındaki Zendaya’nın sol yüzük parmağındaki elmas yüzük dikkat çekmiş, ertesi gün TMZ çifte yakın kaynaklara dayanarak haberi doğrulamıştı. O dönem People dergisine konuşan bir kaynak, Tom Holland için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir süredir Zendaya’ya evlenme teklifi etmek istediğini. Ona her zaman hayrandı. Onun 'doğru kişi' olduğunu her zaman biliyordu."