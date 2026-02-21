Zendaya ve Tom Holland gizlice evlendi mi?

Zendaya ve Tom Holland hakkında ortalığı karıştıran bir iddia gündeme geldi. “Düğün çanları çoktan çalmış olabilir” yorumları sosyal medyada çığ gibi büyürken, gözler çiftin son görüntülerine çevrildi. İddiaların fitilini ateşleyen detay ise oldukça dikkat çekici.

'GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?'

Hello!dergisinin yayımladığı fotoğraflara göre, Euphoria dizisinin yıldızı Zendaya, bu hafta Beverly Hills’te görüntülendi. Ancak gözlerden kaçmayan şey, parmağındaki yüzüktü. Ünlü oyuncu, daha önce taktığı gösterişli nişan yüzüğünü çıkarmış, yerine sade bir altın alyans takmıştı. Bu değişim, “Çift gizlice evlendi mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

NİŞAN RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Zendaya ve Holland, geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde nişanlandıklarını doğrulamıştı. Ancak Holland’ın 2024’ün sonlarında yaptığı evlilik teklifini aylarca gizli tutmuş, haber kamuoyuna daha sonra yansımıştı. Bu nedenle şimdi ortaya atılan “gizli nikâh” iddiası, hayranları şaşırtmakla kalmadı, spekülasyonları da artırdı.

SET AŞKI GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜ

İkilinin hikayesi 2016 yılında Spider-Man: Homecoming filminin setinde başladı. Bir yıl sonra aşk dedikoduları kulislerde dolaşmaya başladı. Ancak çift ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tuttu. Ta ki Temmuz 2021’de bir otomobil içinde öpüşürken görüntülenene kadar… O karelerle birlikte aşk resmen belgelenmiş oldu.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Şimdi ise herkesin merak ettiği soru şu: Gösterişli nişan yüzüğünün yerini sade bir alyansın alması sadece bir tercih mi yoksa Hollywood’un en sevilen çifti sessiz sedasız ‘evet’ mi dedi? Zendaya ve Tom Holland cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yüzük detayı, düğün söylentilerini şimdiden alevlendirmiş durumda.