Zendaya'dan 'Angus Cloud'a veda paylaşımı: 'Onu tanıma şansım olduğu için minnettarım'

'Euphoria' dizisinde canlandırdığı 'Fezco' rolüyle tanınan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu. Ailesi, 25 yaşındaki Cloud'un ölümünü "Bugün muhteşem bir insana veda etmek zorunda kaldık" sözleriyle duyurdu.

Zendaya'dan 'Angus Cloud'a veda paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu Zendaya da 'Euphoria' dizisindeki rol arkadaşı için Instagram hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cloud'un bir fotoğrafını yayımlayan Zendaya, gönderiye şu notu düştü:

"Angus’un sonsuz güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onu bu hayatta tanıma, kardeşim deme, sıcak gözlerini görme, parlak gülümsemesini ve bulaşıcı gülüşünü görüp duyma şansım olduğu için çok minnettarım. İnsanların sevdikleri kişilerden bahsederken bu ifadeyi kullandıklarını biliyorum 'girdikleri her odayı aydınlatabilirler' bunu yapmakta en iyisiydi. Onu bu şekilde hatırlamak istiyorum. Etrafındakilere her zaman yaydığı sınırsız ışık, sevgi ve neşe için yaşamın her anının kıymetini bileceğim.

Kalbim şu anda annesi ve ailesiyle birlikte, bu süreçte lütfen nazik olun, yas herkes için farklı görünür."